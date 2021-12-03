Путін провів "корисну" зустріч із лідером боснійських сербів Додіком, який погрожує вийти з усіх державних інституцій Боснії

Президент Росії Володимир Путін 2 грудня зустрівся у Кремлі з членом президії Боснії та Герцеговини від Республіки Сербської Мілорадом Додіком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиалнням на Радіо Свобода, цю інформацію 3 грудня підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

"Ми не повідомляли про це… Це була очна зустріч у Кремлі, дуже корисна та докладна", – наголосив він. На запитання про те, чому Кремль про неї не повідомляв, речник відповів: "Ми не про всі зустрічі повідомляємо. Учора головний акцент був усе-таки на дуже великій нараді щодо Кузбасу, яка була, звичайно ж, пріоритетом", – додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боснійського політика Додіка допитали у справі про викрадену українську ікону, подаровану Лаврову

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік погрожує вийти з державних інституцій, включно зі спільною судовою, військовою та податковою адміністраціями Боснії.

Нагадаємо, із Мілорадом Додіком пов'язаний скандал, коли 12 грудня 2020 року міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

Пізніше прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.