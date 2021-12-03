Компанія з орбіти Коломойського збільшила доходи вчетверо завдяки "Великому будівництву"

У 2020-2021 роках компанія ПБС з оточення Коломойського отримала від держави 9,88 млрд грн

Компанія "ПБС", що належить найближчим соратникам олігарха Ігоря Коломойського, у 2020 році збільшила доходи вчетверо завдяки участі у програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це свідчать дані фінансової звітності компанії, яку вона оприлюднила 23 листопада 2021 року в системі ProZorro.

Чистий дохід компанії у 2020 році становив 4,5 млрд грн проти 1,2 млрд грн у 2019 році.









За даними видання "Українська правда", компанія ПБС оточення Коломойського входить до топ-5 головних вигодонабувачів президентської програми "Велике будівництво".

У 2020-2021 роках ця компанія отримала від держави 9,88 млрд. грн.

Згідно з інформацією на ProZorro, 1 грудня 2021 року ПБС стала єдиним претендентом на черговий контракт на суму 94 млн грн у рамках програми "Велике будівництво"

Організатор тендеру ДП "Дороги Прикарпаття" 1 грудня відхилило дешевшу пропозицію компанії "Алов-Буд", залишивши єдиним претендентом фірму ПБС.

ТОВ "БПС" записано на робітницю курорту "Буковель" Іванну Непік. ЗМІ пов'язують компанію з Олександром Шевченком (директором курорту) та Ігорем Палицею (бізнес-партнер Коломойського).