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Білорусь ніколи не стане демократичною, як Україна, - Лукашенко

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Білорусь ніколи не стане демократичною, як Україна, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що білоруси мають власне бачення перспектив і ніколи не стануть Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Пул Первого".

"Від нас вимагають, щоб Білорусь стала такою, як Україна. Цитую: "демократичною, перспективною, розвиненою" державою, як Україна. На що чітко два дні тому їм було повідомлено: ми ніколи не станемо Україною. Тому що ми - білоруси, маємо власне бачення наших перспектив", - сказав білоруський диктатор.

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Топ коментарі

  • Oljik
    Від імені кого вєщає цей фюрер?
  • Evgeny N
    Від себе та своїх синочків. Хоча я впевнений, що у путлєра і кооперативу "Озеро" вже є свої люди на те крісло, яке займає бульбофюрер
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    скоро вы все станете рабсиянами - вот ваша перспектива...
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