"Слуга народу" Арахамія про множинне громадянство: Іноземці за певних умов зможуть голосувати на виборах в Україні

Після заяви президента у Верховній Раді щодо множинного громадянства главі фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії написали сотні представників української діаспори.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами Арахамії, йому писали з Канади, США, Аргентини, Португалії і зізнавалися, що хочуть отримати українське громадянство.

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"Я ще раз нагадую, там є кілька запобіжників. Перший, йдеться про те, що люди, які мають, російській паспорт не можуть брати український. По-друге, людина має визначитись. Наприклад, якщо вона громадянин Канади чи США і отримує український паспорт, то має визначитись за яку владу йде голосує. Тобто якщо живе у США, маючи український паспорт, у нього не буде можливості голосувати в Україні, тому що він голосує за президента США та їхній Сенат", - зауважив керівник фракції "СН".

Він озвучив, ще один запобіжник – не можливість брати участь та голосувати на виборах: "Якщо людина іноземець, але переїхала в Україну і мешкає тут і має подвійне громадянство, то може тут голосувати, але за умов відповідності принципу осілості – людина має стільки-то років пробути тут, не менше 180 днів на рік перебувати в країні, мати житло і таке інше. Тобто є умови, які дозволять диференціювати виборче право".