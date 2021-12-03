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Ми починаємо фактичне будівництво двох військово-морських баз в Очакові та Бердянську, - Резніков

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Ми починаємо фактичне будівництво двох військово-морських баз в Очакові та Бердянську, - Резніков
Україна розпочинає фактичне будівництво двох військово-морських баз - в місті Очаків Миколаївської області та Бердянську Запорізької області.

Як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час Години запитань до уряду в пятницю, 3 грудня.

"Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз у Бердянську та Очакові та інших контактів у рамках домовленостей зі Сполученим Королівством", - сказав він під час виступу в парламенті.

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При цьому він додав, що щодо окремих позицій державного оборонного замовлення спостерігається змагання лобістів, однак в Міноборони планують відмовитись від такої стратегії співпраці.

"Такі речі ми будемо припиняти, щоб сконцентрувати ресурси на тому, що дійсно необхідно і має перспективу", - зауважив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова допомагати зміцнювати стійкість економіки та обороноздатність України, - МЗС

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Топ коментарі

  • Зайда
    Гуд. Англосакси - це природні союзники України у війні зі своїм одвічним ворогом - Московією. Досить вже гундосити безконечні мантри про НАТО. Нам потрібні двосторонні воєнні союзі зі США, Великою Британією, Польщею та прибалтійськими країнами. Більше реальних союзників я не бачу.
  • Арен Гаспарян f57f273e
    Мне нравится идея Балто-Черноморского союза
  • Андрій Жагун 3f28c282
    А що там з Кентаврами?
    Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей,а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, написали що це слідчий експеримент, заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
    Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
    І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
    може пан Рєзнуков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо на водосховищах, коли катерами керували професіонали все було нормально.
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