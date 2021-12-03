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Держоборонзамовлення виконано на 85%: із запланованих 23,1 млрд. грн вже використали 19,5 млрд грн, - Резніков

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Держоборонзамовлення виконано на 85%: із запланованих 23,1 млрд. грн вже використали 19,5 млрд грн, - Резніков
Міноборони відстає з державним оборонним замовленням – на 1 грудня його виконано на 85%.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, розповів в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді міністр оборони Олексій Резніков.

Він повідомив, що із запланованих 23,1 млрд. грн оборонного замовлення пішли у справу 19,5 млрд. Решта, за його словами, намагатимуться надолужити за чотири тижні.

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Вимушене подвоєння темпів міністр пояснив тим, що "це був перший рік дії нового закону про оборонні закупівлі, не вистачало необхідних підзаконних актів". Чому ці підзаконні акти були своєчасно прийняті, міністр не пояснив.

"Серед пріоритетів – ракетна програма та розвиток можливостей флоту", – також сказав він.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Як виконали? За що заплатили? Де нова чи модернізована техніка? Куди списали гроші?
  • Стрелок
    Зеленые считают выполнение оборонзаказа по перечисленным укроборонпрому деньгам а не по поставленной продукции военного назначения

    очередная ссанина в глаза
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    ключевое слово - використали))) а куда - не важно
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