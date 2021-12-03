Новини

Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко

3 20449
Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні за прикладом Євросоюзу можуть ввести щеплення бустерними дозами через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua", про це Ляшко сказав в кулуарах парламенту.

Міністр нагадав, що третє щеплення в ЄС пропонують робити через дев'ять місяців. В Україні можуть прийняти таке ж рішення, але спершу його на офіційному рівні повинні затвердити у Євросоюзі.

"Ми і технічно готові і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.

Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

Також міністр повідомив, що вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому.

Також читайте: Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації, - Мінздоров'я

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Андрей Галкин 118e5ae0
    Такая забота о людях)))) и все бесплатно))) Производство одной вакцины от гриппа стоит в три раза дешевле вакцины от ковида, но их никому бесплатно не кололи ))) На лечение детей и ОХМАТДЕТ, в бюджете денег нет. На лечение детских болезней СМСками всей страной собирают, а тут, на тебе, бесплатная вакцинация, каждый год по 2 раза. Ну ну...))))
  • Игорь Монахов
    хм.. А говорили сразу что достаточно ОДНОЙ !? Но выясняется что третья, бустерная доза усилит иммунитет, поэтому после четвертой вы уже будете защищены почти полностью.. И когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться.. Фух, я спокоен и верю, что седьмая доза решит Все наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы... Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы, а одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о разработке двенадцатой дозы...
  • Mist
    Действительно, китайська гидота намного полезнее. Товарищ Си подтвердит.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини