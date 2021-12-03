Бустерну дозу можуть вводити через 9 місяців після другого щеплення, - Ляшко
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua", про це Ляшко сказав в кулуарах парламенту.
Міністр нагадав, що третє щеплення в ЄС пропонують робити через дев'ять місяців. В Україні можуть прийняти таке ж рішення, але спершу його на офіційному рівні повинні затвердити у Євросоюзі.
"Ми і технічно готові і плюс наявність вакцин також каже, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", - додав він.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.
А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.
Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.
Також міністр повідомив, що вакцинація третьою дозою орієнтовно розпочнеться у січні-лютому.