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23-річний бариста і сім'я з Тернопільщини: ЗМІ з'ясували, кого ФСБ видає за українських "шпигунів". ФОТО

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Серед трьох українців, яких затримала ФСБ РФ за підозрою у роботі на українські спецслужби, є 23-річний бариста, а також батько та син з Тернопільщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

2 грудня 2021 року ФСБ РФ оголосила про затримання агентів одразу двох українських силових відомств - СБУ та Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) - і опублікувала їх "свідчення". Двоє, батько та син, нібито займалися шпигунством; третій – 23-річний Олександр Цілилик, за даними ФСБ - готував у Росії теракт.

Meduza пише, що один із затриманих, 23-річний Олександр Цілик, відучившись на спеціаліста з банківської справи, почав працювати не за фахом, а у кав'ярнях та барах. Судячи з соцмереж Цілика, кавою він справді займався професійно (зокрема дорогими сортами на кшталт копі лювака).

23-річний бариста і сімя з Тернопільщини: ЗМІ зясували, кого ФСБ видає за українських шпигунів 01
Олександр Цілик

Його мати, киянка Мілана Цілик, каже, що син останні два роки захоплювався кавою, їздив на фестивалі, розбирався в особливостях напою, а до його думки прислухалися. У соцмережах Цілик часто публікував фото з кавою. Зазначається, що голос свого сина Олександра мати почула вперше з жовтня 2021 року, коли той вирушив у ділову поїздку до Росії. 

Після зникнення Цілика було оголошено в розшук в Україні. Але перші відомості про нього надійшли лише за місяць, у листопаді, згадує його мати.

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"Я дзвонила до посольства — і вони запитували [до Росії], — розповідає вона. — Їм сказали, що його затримали. Якось дивно взагалі вони [у ФСБ]: за правилами, мали і консулу повідомити — а нічого цього не було".

ФСБ, у свою чергу, стверджує, що Цілику "доручили влаштувати теракт" у Росії. На нібито "відео із зізнанням" він каже, що робив це за завданням ГУР. Проте мати Цілика переконана: її син, батько двох маленьких дітей, не підтримував жодних зв'язків із розвідкою – і на нього могли чинити фізичний тиск.

"Армія це взагалі не наше, - стверджує вона. - У нього двоє маленьких діточок. Я, на жаль, не знаю, але я точно знаю, що це все вигадано. Я теж бачила відео [показів] - і я бачу, що він читає [з папірця]; бачу, що на нього чинили тиск. Фізичний. У мене одне припущення: з нього знущалися, мучили, вибивали з нього, щоб він узяв на себе якусь гидоту".

Інші затримані – Зиновій та Ігор Ковалі, батько та син. За версією ФСБ, вони нібито "працювали на СБУ" та приїхали до Росії, щоб "сфотографувати мости та теплоелектростанцію" за $10 000 винагороди.

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У російській спецслужбі стверджують, що 6 жовтня 22-річний Ігор Коваль зустрівся у кафе у Тернополі з "майбутнім куратором Василем Коваликом" та погодився на співпрацю, написавши відповідну розписку та обравши псевдонім Торік.

23-річний бариста і сімя з Тернопільщини: ЗМІ зясували, кого ФСБ видає за українських шпигунів 02
Ігор Коваль

На нібито "відео із зізнанням" Коваль каже, що вдома батько як ні в чому не бувало запитав, як пройшла зустріч із вербувальником, а потім зізнався, що й сам "співпрацює із СБУ" під псевдонімом Бик. Потім до розмови нібито підключилася мати Ірина та теж зізналася у "співпраці зі спецслужбами" під псевдонімом Школа. За даними із соцмереж жінки, вона народилася в селі Перепельники, здобула педагогічну освіту і мінімум до 2017 року працювала в школі.

23-річний бариста і сімя з Тернопільщини: ЗМІ зясували, кого ФСБ видає за українських шпигунів 03
Зиновій Коваль

Як пишуть росЗМІ, лише через тиждень після "вербування" Ігор Коваль із батьком поїхали до РФ, де й були затримані, а у їхньому автомобілі нібито знайшли зброю.

У СБУ новину про затримання шпигунів назвали фейком.

"Подібні заяви ФСБ РФ слід розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків відіграють важливу роль", - заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він нагадав, що за останні місяці українські спецслужби "викрили" близько 50 російських агентів: "Були поіменно встановлені офіцери ФСБ РФ та перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками".

Топ коментарі

  • krot_lub
    Якого чорта вони опинилися на Московії? Не знали куди їдуть? Б
  • MausMike
    Поїхав в рашку і потрапив за грати. Яка несподіванка!
  • Олександр Полесов
    Нахрен туда ездить на расию, чтоб из вас шпионов делали
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