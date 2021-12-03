23-річний бариста і сім'я з Тернопільщини: ЗМІ з'ясували, кого ФСБ видає за українських "шпигунів". ФОТО

Серед трьох українців, яких затримала ФСБ РФ за підозрою у роботі на українські спецслужби, є 23-річний бариста, а також батько та син з Тернопільщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

2 грудня 2021 року ФСБ РФ оголосила про затримання агентів одразу двох українських силових відомств - СБУ та Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) - і опублікувала їх "свідчення". Двоє, батько та син, нібито займалися шпигунством; третій – 23-річний Олександр Цілилик, за даними ФСБ - готував у Росії теракт.

Meduza пише, що один із затриманих, 23-річний Олександр Цілик, відучившись на спеціаліста з банківської справи, почав працювати не за фахом, а у кав'ярнях та барах. Судячи з соцмереж Цілика, кавою він справді займався професійно (зокрема дорогими сортами на кшталт копі лювака).



Олександр Цілик

Його мати, киянка Мілана Цілик, каже, що син останні два роки захоплювався кавою, їздив на фестивалі, розбирався в особливостях напою, а до його думки прислухалися. У соцмережах Цілик часто публікував фото з кавою. Зазначається, що голос свого сина Олександра мати почула вперше з жовтня 2021 року, коли той вирушив у ділову поїздку до Росії.

Після зникнення Цілика було оголошено в розшук в Україні. Але перші відомості про нього надійшли лише за місяць, у листопаді, згадує його мати.

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"Я дзвонила до посольства — і вони запитували [до Росії], — розповідає вона. — Їм сказали, що його затримали. Якось дивно взагалі вони [у ФСБ]: за правилами, мали і консулу повідомити — а нічого цього не було".

ФСБ, у свою чергу, стверджує, що Цілику "доручили влаштувати теракт" у Росії. На нібито "відео із зізнанням" він каже, що робив це за завданням ГУР. Проте мати Цілика переконана: її син, батько двох маленьких дітей, не підтримував жодних зв'язків із розвідкою – і на нього могли чинити фізичний тиск.

"Армія це взагалі не наше, - стверджує вона. - У нього двоє маленьких діточок. Я, на жаль, не знаю, але я точно знаю, що це все вигадано. Я теж бачила відео [показів] - і я бачу, що він читає [з папірця]; бачу, що на нього чинили тиск. Фізичний. У мене одне припущення: з нього знущалися, мучили, вибивали з нього, щоб він узяв на себе якусь гидоту".

Інші затримані – Зиновій та Ігор Ковалі, батько та син. За версією ФСБ, вони нібито "працювали на СБУ" та приїхали до Росії, щоб "сфотографувати мости та теплоелектростанцію" за $10 000 винагороди.

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У російській спецслужбі стверджують, що 6 жовтня 22-річний Ігор Коваль зустрівся у кафе у Тернополі з "майбутнім куратором Василем Коваликом" та погодився на співпрацю, написавши відповідну розписку та обравши псевдонім Торік.



Ігор Коваль

На нібито "відео із зізнанням" Коваль каже, що вдома батько як ні в чому не бувало запитав, як пройшла зустріч із вербувальником, а потім зізнався, що й сам "співпрацює із СБУ" під псевдонімом Бик. Потім до розмови нібито підключилася мати Ірина та теж зізналася у "співпраці зі спецслужбами" під псевдонімом Школа. За даними із соцмереж жінки, вона народилася в селі Перепельники, здобула педагогічну освіту і мінімум до 2017 року працювала в школі.



Зиновій Коваль

Як пишуть росЗМІ, лише через тиждень після "вербування" Ігор Коваль із батьком поїхали до РФ, де й були затримані, а у їхньому автомобілі нібито знайшли зброю.

У СБУ новину про затримання шпигунів назвали фейком.

"Подібні заяви ФСБ РФ слід розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків відіграють важливу роль", - заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він нагадав, що за останні місяці українські спецслужби "викрили" близько 50 російських агентів: "Були поіменно встановлені офіцери ФСБ РФ та перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками".