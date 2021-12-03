Викрито підпільну криптоферму на Київщині, яка вкрала електроенергії на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила підпільну криптоферму у Київській області. Зловмисники здійснювали незаконний відбір електроенергії і, за попередніми оцінками, завдали цим понад 3,5 млн грн збитків.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ в Київській області.

"Встановлено, що протиправну діяльність організували троє мешканців Київщини. Для майнінгу криптовалют зловмисники орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де і розмістили спеціальне обладнання. До електропідстанції підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми", - відзначається у повідомленні.

У ході обшуку, проведеного за адресою, де здійснювалася протиправна діяльності, правоохоронці вилучили спеціалізоване обладнання на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нагріли" громадян США на 7,5 млн доларів: Нацполіція спільно з ФБР припинила діяльність міжнародного ОЗУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В повідомленні підкреслюється: "Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

СБУ ініціювала проведення комп’ютерно-технічної та економічної експертиз для визначення точного розміру завданих державі збитків".

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими СУ ГУ НП України у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури із залученням спеціалістів ПрАТ "Київські регіональні електромережі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видурили у громадян 250 млн грн: кіберполіція викрила ОЗУ, яке створило фіктивну онлайн-біржу. ВІДЕО+ФОТО















