Несанкціоновані прогулянки та масове чаювання: матір пʼятьох дітей у Білорусі засудили до чотирьох років колонії. ФОТО

3 грудня Мінський міський суд засудив матір пʼятьох дітей Ольгу Золотар до 4 років колонії загального режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Жительку Ждановичів звинуватили у створенні "екстремістських формувань" – чату "Ждановичі 2020 Клуб любителів пісень Цоя" та каналу "Ждановичі сьогодні", в керуванні сайтом dze.chat, а також у брутальному порушенні порядку та сприянні в ньому.

"Ольгу Золотар визнали винною за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування), ч. 1 і 2 ст. 342 (організація та навчання дій, що грубо порушують громадський порядок), ч. 1 ст. 16 ч. 1 ст. 342 (допомога в організації дій, що грубо порушують громадський порядок). Ольга не визнала себе винною за жодною статтею", - пише правозахисний центр "Вясна".



Фото: "Вясна"/телеграм

29 листопада прокурор вимагав засудити Золотар до 5 років колонії.

Затримали 38-річну Ольгу Золотар 18 березня. У міліції стверджують, що жінка є "адміністратором місцевого дворового чату та організатором несанкціонованих масових заходів" – "чаювання", "прогулянок" та "концертів".

Ольга Золотар – мати пʼятьох неповнолітніх дітей: старшій дочці 17 років, молодшому – чотири. Під час президентських виборів у серпні 2020 року вона була серед незалежних спостерігачів, яких не пустили стежити за підрахунком голосів на дільниці.

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Після виборів Золотар допомагала людям біля ізолятора на вулиці Окрестіна та в судах, саму її затримували та судили тричі. Перший раз – за фото із дворового чаювання. За словами Ольги, її навіть не було видно на цій фотографії. Вдруге Ольгу затримали 28 січня біля мурала члена Координаційної ради Павла Латушка: вона та ще кілька людей відмивали фарбу із зафарбованого зображення. Там склали протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Втретє її затримали напередодні Всебілоруських народних зборів на проспекті Незалежності 31 січня. Суд оштрафував її на 1450 білоруських рублів (це майже 15 тисяч гривень).