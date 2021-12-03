"Ніч без насилля": у Чернівецькій області облаштовують кімнати безпеки, де зможуть тимчасово прихистити жертв домашнього насилля

У Чернівецький області Міжнародний центр для жінок та дітей "Місто добра" спільно з обласним управлінням Нацполіції й головами ОТГ розпочали реалізацію проєкту "Кімната безпеки", мета якого – облаштувати тимчасовий притулок для жінок з дітьми, які потерпають від домашнього насилля.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла засновниця центру "Місто добра" Марта Левченко.

"Ми підписали меморандум із поліцією, щоб разом реалізовувати проєкт з протидії насиллю над дітьми. І на основі цього меморандуму разом із заступником начальника ГУ НП в Чернівецькій області Святославом Кішларом зараз займаємося тим, щоб в усіх ОТГ облаштувати так звані кімнати безпеки, де жінок з дітьми зможуть врятувати вночі від побоїв. В ідеалі такі кімнати мають бути в усіх ОТГ по Україні, які віддалені від обласних центрів, – зазначила Марта Левченко. – Бо якщо обласні центри ще мають якусь інфраструктуру з протидії домашньому насиллю, то у віддалених ОТГ її немає. І коли кривдник уночі б’є жінку і дітей, їм нікуди подітися. Поліцейські можуть забрати кривдника на три години, а потім він повертається ще злішим додому і б’є ще сильніше. Поліцейські також можуть виписати терміновий заборонний припис, але не всі кривдники його дотримуються. Тим паче, це село. Куди він ще піде? Жінку з дітьми сусіди взяти не можуть, бо бояться таких кривдників. Виходить, що жінці з дітьми в цю страшну ніч ніде подітися. Тому ми маємо всі разом забезпечити їм ніч без насилля, а вранці долучиться вже голова ОТГ, щоб надати подальшу допомогу і відправити постраждалих в обласний центр, де є відповідна інфраструктура і де їх буде забезпечено й тимчасовим житлом, і юридичною та психологічною підтримкою".

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Як зазначила Марта Левченко, особливість таких кризових кімнат полягає в тому, що там працюватимуть психологи і ювенальні поліцейські, які зможуть у спеціально облаштованих приміщеннях правильно опитати дитину, не налякавши її ще більше. Вони вже пройшли відповідні тренінги.

За її словами, дуже важливо облаштувати такі кімнати до новорічних свят, тому що саме святкові дні найважчі для родин, де відбувається насилля.

"На свята буде дуже складна ситуація в усіх селах. Тому ми намагаємося зараз у всіх віддалених регіонах відкрити такі кризові кімнати, – пояснює Левченко. – Ми просимо ОТГ, щоб це була кімната при якійсь установі, наприклад, при лікарні, райвідділі поліції чи сільраді. Тобто місце, куди кривдник боятиметься піти. Ми встановлюємо відеоспостереження на вході. Зараз кілька ОТГ дали по дві кімнати. Одна з них – для ювенального поліцейського, де він може опитати дитину в ігровій обстановці, бо подібних просторів немає в ОТГ. У цих "кімнатах безпеки" обов’язково мають бути речі, які зможуть знадобитися жінці з дитиною, котра вимушена тікати вночі з дому. Але головне наше завдання – об’єднати навколо таких кімнат безпеки спеціалістів, які займаються цією проблематикою. Ми закликаємо всіх голів ОТГ відкривати такі кімнати і готові надавати їм підтримку, як консультативну так і гуманітарну".

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