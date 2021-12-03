Зеленський доручив Кабміну відродити науково-дослідний флот

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів у тримісячний термін розробити та затвердити план заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту України.

Відповідний документ №617/2021 оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

У документі виділено такі кроки щодо розвитку наукового флоту:

розвиток морських наукових досліджень, участь у полярних експедиціях;

перегляд програми досліджень в Антарктиді на 2011-2023 роки;

аналіз діяльності та кадрів наукових установ у сфері морських досліджень;

у 2022-2023 роках відновлення та будівництво будівель для розміщення лабораторій;

інвентаризація державних судів;

будівництво причалів для науково-дослідного флоту;

у 2022-2030 роках будівництво суден на українських підприємствах;

підвищення зарплати та соцстандартів для моряків;

перегляд зарплати вчених-полярників;

залучення молодих спеціалістів, студентів до проведення морських наукових досліджень;

фінансування екологічного моніторингу стану морів, що омивають Україну, з використанням судна "Борис Александров";

введення в експлуатацію науково-дослідного судна "Володимир Паршин".

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Документ також передбачає, що Кабмін має забезпечити щорічне інформування президента України про перебіг реалізації заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень та науково-дослідного флоту.

Указ набирає чинності з дня опублікування.