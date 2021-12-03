Зеленський доручив Кабміну відродити науково-дослідний флот
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив Кабінету Міністрів у тримісячний термін розробити та затвердити план заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту України.
Відповідний документ №617/2021 оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
У документі виділено такі кроки щодо розвитку наукового флоту:
- розвиток морських наукових досліджень, участь у полярних експедиціях;
- перегляд програми досліджень в Антарктиді на 2011-2023 роки;
- аналіз діяльності та кадрів наукових установ у сфері морських досліджень;
- у 2022-2023 роках відновлення та будівництво будівель для розміщення лабораторій;
- інвентаризація державних судів;
- будівництво причалів для науково-дослідного флоту;
- у 2022-2030 роках будівництво суден на українських підприємствах;
- підвищення зарплати та соцстандартів для моряків;
- перегляд зарплати вчених-полярників;
- залучення молодих спеціалістів, студентів до проведення морських наукових досліджень;
- фінансування екологічного моніторингу стану морів, що омивають Україну, з використанням судна "Борис Александров";
- введення в експлуатацію науково-дослідного судна "Володимир Паршин".
Документ також передбачає, що Кабмін має забезпечити щорічне інформування президента України про перебіг реалізації заходів щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень та науково-дослідного флоту.
Указ набирає чинності з дня опублікування.