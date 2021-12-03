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Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ

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Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ
Доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2021 року склали 460,1 млрд гривень, витрати - 475,7 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 15,6 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 298,1 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 24,4 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 162,0 млрд гривень.

Як відомо, Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

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Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ 01
Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ 02

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Если сделать пенсию у судьи, плокулола и остальной сволочи как у обычных роботяг, то пенсий в пенсионном хвонде хватит всем!!!!
  • dd13
    При этом деньги есть на:
    - Великое крадивництво
    - Великое термоутепление
    - на 1 млрд деревьев
    - на освоение Арктики.........

    Клоунада непрофессионалов.
  • Орест Орест
    Не очень хочется платить честно налоги, потому что заработанные тобой деньги уйдут на шлюх и кокаин а в бюджете дырка так и останется. Хотя знаю очень много людей, которые в 2015-2016 годах начинали работать по белому.... А сейчас приходится вспоминать лихие времена дяди "Вити".
    Как говориться - ничего личного.
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