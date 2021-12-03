На реформу грошового забезпечення військових необхідно три роки, - Резніков

Грошове забезпечення військового необхідно збільшити, щоб зробити зарплату конкурентною в цілому щодо економіки, а базову ставку необхідно прив’язати до військового звання. На реформу грошового забезпечення військових знадобиться 3 роки.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Працюємо над тим, щоб підвищити грошове забезпечення нашим воїнам. Але механічне збільшення виплат без зміни підходу у роботі з кадрами не вирішить існуючих проблем, і на це не вистачить ніяких грошей. На перший план має вийти прозора система управління кар’єрою військового, яка прив’язана не до посади, а до військового звання. Так само до військового звання буде прив’язано базову ставку грошового забезпечення", - розповів міністр.

За словами Резнікова, одночасно буде переглянуто штатно-посадові категорії, щоб роботу лейтенантів чи капітанів не виконували полковники.

Він запевнив, що в міністерстві поступово підвищуватимуть грошове забезпечення, аби зробити оплату праці військових конкурентною в цілому по економіці. Головна мета зараз, зазначив Резніков, - справедлива, зрозуміла система, яка дозволить залучати до армії найкращих.

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Очільник Міноборони також відзначив, що впровадження цієї реформи триватиме не менше 3 років, і її необхідно починати якнайшвидше.