Обвинувальний вирок щодо Семенченка та ще 9 осіб скерований до суду, - Офіс ГПУ

Екс-нардепу та 9 його спільникам інкримінуються вчинення терористичних актів та онтрабанда товарів військового призначенняю

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу ГПУ.

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно дев’яти осіб за фактами створення, керівництва та участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування, серед яких колишній народний депутат України", - відзначається у повідомленні.

В інформації підкреслюється: "Розслідуванням встановлено, що з початку 2018 року на території міста Києва та Київської області під керівництвом колишнього народного депутата України діяло не передбачене законом збройне формування. Воно мало у своєму розпорядженні тренувальну базу військового типу, арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Учасники постійно проходили відпрацювання бойових вмінь та навиків, у тому числі за кордоном".

В Офісі ГПУ зазначили, що керівник збройного формування організував, а його учасниками в липні 2019 року здійснили текористичний акт, вони здійснили постріл із протитанкового гранатомету в будівлю одного з українських телеканалів у Києві.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.