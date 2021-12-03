Росія один за іншим завдає удари по Мінським домовленостям, - Кулеба

Блокування роботи Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у Ростовській області на кордоні з Україною обговорили учасники міністерської зустрічі ОБСЄ у Стокгольмі.

Про це у телеканалу "Дом" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Очільник МЗС зауважив, що Росія в цілому в ОБСЄ діє деструктивно.

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"Вона не лише заблокувала роботу пунктів "Гуково" й "Донецьк", а й, наприклад, проведення річного огляду виконання зобов'язань. Це захід, який відбувався щороку. Наразі я не бачу коструктивності Росії і їхньої готовності змінити своє рішення. Це був черговий удар по Мінським домовленостям з боку РФ. Це широко обговорювалося на міністерському засіданні ОБСЄ, і в кулуарах, і на зустрічах на полях заходу. Це системні перешкоди, які створює Російська Федерація для функціонування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", — сказав Кулеба.

Він наголосив, що Росія не просто не продовжує дію СММ ОБСЄ на цих пропускних пунктах, а ще й починає системно порушувати положення рішень, під якими вона сама підписалася.

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"Рішення про функціонування СММ ОБСЄ було ухвалено консенсусом і Росія під ним підписалася, а зараз по суті блокує їхню діяльність. І не приховує цього. Раніше вони хоча б намагалися робити гарну міну при поганій грі, а зараз просто завдають один удар по Мінським домовленостям за іншим", — резюмував міністр.