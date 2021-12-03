Україна може стати регіональним хабом для діяльності ОБСЄ з захисту прав людини та розвитку громадянського суспільства, - Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба запропонував зробити Україну регіональним хабом для діяльності ОБСЄ у сфері захисту прав людини та зміцнення громадянського суспільства на тлі блокування Росією проведення засідань ОБСЄ щодо реалізації заходів з питань людського виміру.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр заявив під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі у Стокгольмі.

"В Україні дуже сильне громадянське суспільство. Ми вважаємо це силою та перевагою нашої країни. Тому ми готові взяти на себе роль регіонального хабу зі зміцнення громадянського суспільства у регіоні Центральної Європи", - сказав міністр.

У цьому контексті, міністр запропонував БДІПЛ ОБСЄ розглянути можливість проведення в Україні заходів, які б надали майданчик для ефективної взаємодії представників урядів і громадянських суспільств держав регіону.

Кулеба підтвердив повну підтримку українською стороною мандату Бюро зі сприяння державам-учасницям у сферах захисту прав і свобод людини та проведення демократичних виборів.

"Міністр запевнив, що питання забезпечення прав та основоположних свобод людини, верховенства права, толерантності та недискримінації, а також продовження розбудови демократичних інституцій, залишатимуться серед пріоритетів України. З цією метою українська сторона продовжуватиме тісну та конструктивну співпрацю з БДІПЛ у сферах компетенції Бюро", - йдеться в повідомленні МЗС,

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