Україна може стати регіональним хабом для діяльності ОБСЄ з захисту прав людини та розвитку громадянського суспільства, - Кулеба
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр заявив під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі у Стокгольмі.
"В Україні дуже сильне громадянське суспільство. Ми вважаємо це силою та перевагою нашої країни. Тому ми готові взяти на себе роль регіонального хабу зі зміцнення громадянського суспільства у регіоні Центральної Європи", - сказав міністр.
У цьому контексті, міністр запропонував БДІПЛ ОБСЄ розглянути можливість проведення в Україні заходів, які б надали майданчик для ефективної взаємодії представників урядів і громадянських суспільств держав регіону.
Кулеба підтвердив повну підтримку українською стороною мандату Бюро зі сприяння державам-учасницям у сферах захисту прав і свобод людини та проведення демократичних виборів.
"Міністр запевнив, що питання забезпечення прав та основоположних свобод людини, верховенства права, толерантності та недискримінації, а також продовження розбудови демократичних інституцій, залишатимуться серед пріоритетів України. З цією метою українська сторона продовжуватиме тісну та конструктивну співпрацю з БДІПЛ у сферах компетенції Бюро", - йдеться в повідомленні МЗС,