У конкурсі на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду перемогла волонтер Калмикова, - Мінветеранів

За результатами конкурсу та співбесіди з міністром у справах ветеранів України переможцем на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду визначено волонтера Наталю Калмикову.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства у справах ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні відзначається: "Наталія Фердинандівна Калмикова отримала вищу освіту у Вінницькому національному медичному університеті (вересень 1999 – червень 2005) та Вінницькій академії неперервної освіти за спеціальністю "Магістр публічного управління" (вересень 2019 – березень 2021).

Обіймала посади:радниці з гендерних питань Командувача Сухопутних військ ЗСУ (червень 2021 – листопад 2021), операційної директорки БО МБФ "Повернись живим" (січень 2021 – червень 2021), керівниці військового відділу у БО МБФ "Повернись живим" (червень 2017 – січень 2021), де також займалася фандрейзингом та GR, продукт-менеджерки у компанії Delta Medical PoE (червень 2008 – травень 2017) і медичної представниці в Alcon Pharmaceuticals Ltd. (січень 2007 – травень 2008).

У квітні 2014 року стала волонтером та допомагала українській армії. За період співпраці з сектором безпеки і оборони нагороджена низкою державних відзнак. Зокрема, нагрудним знаком "Знак пошани" (Міністерство оборони України), заохочувальними медалями "За особливі заслуги" Командувачів різних родів військ, медаллю "За сприяння Збройним Силам" (Міністерство оборони).

Вільно володіє англійською та українською мовами. Виховує двох синів".

"Завдяки попередньому досвіду роботи я глибоко знаю оборонний сектор України та його потреби, а також розумію організаційну структуру, культуру та діяльність Збройних Сил України, військовослужбовців та ветеранів, – говорить Наталія Калмикова. – Для мене велика честь і відповідальність започаткувати створення Українського ветеранського фонду. Я вірю, що прозорість, підзвітність, фаховість – це ті засади, працюючи на яких Український ветеранський фонд стане дієвим інструментом розвитку ветеранської спільноти. І вірю, що ми разом працюємо над тим, щоб Україна стала кращою для нас і наших дітей".

Нагадаємо, 23 листопада у Veteran Hub відбувся другий етап конкурсу на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду – презентації стратегій кандидатів і співбесіда з членами конкурсної комісії.

П’ятеро кандидатів презентували свої стратегії та проходили співбесіду в онлайн-режимі. До останнього етапу конкурсу пройшли троє кандидаток.

Відеозапис прямої трансляції можна подивитися за посиланням

26 листопада в Міністерстві у справах ветеранів України відбувся третій етап конкурсу на посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Міністерка Юлія Лапутіна провела співбесіди з трьома кандидатками, які пройшли до останнього етапу відбору за рішенням конкурсної комісії.

Ініціатива створення Українського ветеранського фонду – державної бюджетної установи, яка забезпечуватиме підтримку ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих, подальшу реабілітацію та реінтеграцію до мирного життя через відповідні проєкти – належить Міністерству у справах ветеранів України. Рішення про створення фонду було прийнято на засіданні Уряду 14 липня 2021 року.

Фонд займатиметься розробкою і впровадженням сучасних проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів та їхніх родин. Він стане стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу.

Український ветеранський фонд запрацює з 1 січня 2022 року.