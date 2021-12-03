Україна нічого не повинна гарантувати РФ. Це Росія повинна гарантувати, що не продовжуватиме агресію, - Кулеба
2 53610
Росія повинна гарантувати відсутність продовження агресії проти будь-якої країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Стокгольмі.
"Це Росія розсуває кордони, і Росія порушує міжнародне право. Я відкидаю ідею про те, що ми маємо щось гарантувати Росії. Це Росія повинна гарантувати, що вона не продовжуватиме свою агресію проти будь-якої країни", - наголосив голова МЗС.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це гра з вогнем.