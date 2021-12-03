Під час контакту Путіна і Байдена будуть обговорюватись гарантії щодо нерозширення НАТО на схід, - Кремль

Президенти РФ Володимир Путіна та США Джозеф Байден вже найближчими днями можуть поспілкуватися у форматі відеоконференцзв'язку, повідомили у Кремлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На брифінгу у п'ятницю помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що опрацьовується можливість проведення спілкування Путіна з Байденом "у форматі, очевидно, відеоконференцзв'язку".

"Причому цей контакт може відбутися вже найближчим часом, найближчими днями. Ми маємо і конкретну дату, і час проведення цієї відеоконференції, але вважаю, що краще дочекатися остаточного узгодження всіх параметрів із американською стороною. І тоді ми вже можемо це офіційно оголосити", - сказав Ушаков.

За словами Ушакова, темами майбутніх переговорів президентів стануть "незадовільна ситуація у двосторонніх справах", а також актуальні питання міжнародного порядку денного - Афганістан, Іран, Україна та, очевидно, Лівія, Сирія. У Кремлі також упевнені, що лідери РФ та США торкнуться теми реалізації російської ініціативи щодо проведення саміту постійних членів РБ ООН.

Ушаков наголосив, що зустріч готується досить активно.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи може відбутися спілкування президентів Росії та США до візиту Путіна до Індії, який запланований на 6 грудня, Ушаков сказав: "Ні. Після Індії опрацьовується така можливість".

Крім того, Путін та Байден говоритимуть про зупинення подальшого просування НАТО на схід.

"Це наша пропозиція щодо необхідності проведення спільної з колегами, з провідними країнами, роботи з досягнення відповідних юридичних домовленостей, які виключали б будь-який подальший рух НАТО на схід і розміщення на території суміжних з РФ держав, включаючи Україну, збройних систем, які прямо нам загрожують", - зазначив помічник президента РФ.

За його словами, Москві терміново необхідні гарантії щодо нерозширення альянсу на схід.

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"Це питання "з бородою". І Радянському Союзу, і Росії давалися усні запевнення про те, що військові структури НАТО не будуть просуватися на схід, однак виявилося, що ці усні запевнення нічого не варті, хоча певна фіксація цих заяв робилася, є записи відповідних бесід. Але з урахуванням напруженої ситуації постає питання про термінову необхідність надання нам відповідних гарантій. Просто так уже далі не може продовжуватися", - заявив Ушаков.

Помічник Путіна пояснив, що важко сказати, в якій формі буде цей документ, проте наголосив, що головне – наявність зафіксованих домовленостей на папері.