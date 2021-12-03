Суд в Білорусі визнав соцмережі Радіо Свобода "екстремістськими матеріалами"
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Центральний районний суд Мінська визнав екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу "Радіо Свобода-Білорусь", його аналоги в соціальних мережах та на відеохостингу YouTube.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
Наразі за ґратами перебувають двоє журналістів Радіо Свобода - Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством. Офіс Радіо Свобода в Мінську опечатали силовики.
Торік МЗС Білорусі позбавило акредитації всіх журналістів Радіо Свобода, а також десятки інших представників іноземних ЗМІ.
У Білорусі екстремістськими визнані понад 300 каналів і спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч передплатників. 7 з 10 найпопулярніших білоруських телеграм-каналів вважаються екстремістськими.