Новини • Репресії в Білорусі

Суд в Білорусі визнав соцмережі Радіо Свобода "екстремістськими матеріалами"

1 26416
Суд в Білорусі визнав соцмережі Радіо Свобода "екстремістськими матеріалами"
Центральний районний суд Мінська визнав екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу "Радіо Свобода-Білорусь", його аналоги в соціальних мережах та на відеохостингу YouTube.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Наразі за ґратами перебувають двоє журналістів Радіо Свобода - Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством. Офіс Радіо Свобода в Мінську опечатали силовики.

Торік МЗС Білорусі позбавило акредитації всіх журналістів Радіо Свобода, а також десятки інших представників іноземних ЗМІ.

У Білорусі екстремістськими визнані понад 300 каналів і спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч передплатників. 7 з 10 найпопулярніших білоруських телеграм-каналів вважаються екстремістськими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Несанкціоновані прогулянки та масове чаювання: матір пʼятьох дітей у Білорусі засудили до чотирьох років колонії. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • молодой рабочий
    Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас назвал террористом президента Белоруссии Александра Лукашенко
  • буков
    Треба буде зайти, значить щось хороше.
  • olele
    окупаційна адміністрація Північно-Західного краю ре фе поквапилася виконати вказівку з метрополії
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини