Суд в Білорусі визнав соцмережі Радіо Свобода "екстремістськими матеріалами"

Центральний районний суд Мінська визнав екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу "Радіо Свобода-Білорусь", його аналоги в соціальних мережах та на відеохостингу YouTube.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Наразі за ґратами перебувають двоє журналістів Радіо Свобода - Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством. Офіс Радіо Свобода в Мінську опечатали силовики.

Торік МЗС Білорусі позбавило акредитації всіх журналістів Радіо Свобода, а також десятки інших представників іноземних ЗМІ.

У Білорусі екстремістськими визнані понад 300 каналів і спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч передплатників. 7 з 10 найпопулярніших білоруських телеграм-каналів вважаються екстремістськими.

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