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Податкова амністія: українці задекларували активи на 250 млн грн, понад 10 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

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Податкова амністія: українці задекларували активи на 250 млн грн, понад 10 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА
Станом на 3 грудня 2021 року громадяни у рамках податкової амністії задекларували активів на 250 млн грн.

Про це повідомив голова податкового комітету Ради, нардеп "СН" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Чверть мільярда – саме такою є сума задекларованих в межах податкової амністії активів громадян України. За останні 12 днів маємо 20% зростання цієї суми. Збір до бюджету – понад 10 млн. грн", - розповів він.

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Податкова амністія: українці задекларували активи на 250 млн грн, понад 10 млн грн надійшли до бюджету, - слуга народу Гетманцев 01

Нагадаємо, податкова амністія розпочалася з 1 вересня 2021 року і триватиме до 1 вересня 2022-го. У межах цієї програми фізичні особи зможуть провести одноразове добровільне декларування своїх активів, за які раніше не сплатили податки.

Ці задекларовані активи обкладають збором — одноразовим обов’язковим платежем, розмір якого самостійно розраховується декларантом із вартості належних йому активів, враховуючи ставки такого збору.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    А ты сам , часы свои за 40 штук баксов задекларировал, или как ваш шеф забыл?
  • rock-n-roll
    Гетманцев - совок конченный. Из-за его инициатив я закрываю свои депозиты.
  • молодой рабочий
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