Переговори Зеленського та Путіна можуть бути дипломатичною перемогою, - Гармаш

Ситуація на Донбасі може взяти курс на врегулювання, якщо Росія визнає себе стороною конфлікту. Переговори Зеленського і Путіна означатимуть автоматичне визнання РФ себе такою стороною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Сергій Гармаш.

"Я вважаю, що якщо Зеленський поїде на такі переговори, він не буде віч-на-віч, в цьому випадку він заручиться підтримкою США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади, скажімо так. Він не представлятиме позицію просто України, це буде позиція тих, хто нас сьогодні підтримує. Це перше. Друге. Якщо такі переговори відбудуться, то це буде вже автоматично означати, що Росія визнала себе стороною конфлікту, і це буде величезна дипломатичною перемогою і початком врегулювання конфлікту", - пояснив Гармаш.

Він також зазначив, що без Верховної Ради ніякі імплементації домовленостей з Путіним бути не можуть, як і без підписів членів ТКГ.

"І третє. Про що б не домовився Зеленський з Путіним, він буде пам'ятати, що він повернеться до Києва, і йому потрібно імплементувати, реалізовувати ці домовленості. А вони можуть бути формалізовані тільки у вигляді законів, у вигляді якихось актів. Закони у нас приймає Верховна Рада, а не Зеленський. У ТКГ не Зеленський підписуватиме документи, а люди конкретні. Або це буде Андрій Костін, який сьогодні виконує обов'язки голови української делегації в ТКГ, або Кравчук. І вони розуміють, що їм жити в цій країні, і у них є своя політична відповідальність, історична роль. Навряд чи вони захочуть поставити свій підпис під якимись "зрадницькими" домовленостями Зеленського. Тому я не бачу нічого страшного, якщо такий діалог безпосередньо дійсно відбудеться", - додав Гармаш.

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