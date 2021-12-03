Завершення створення територіальної оборони треба провести у стислі терміни, - Данілов
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт РНБО, про це йшлося на міжвідомчій нараді щодо виконання вимог закону про основи національного спротиву, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.
"В умовах ескалації гібридної агресії РФ, загострення ситуації навколо наших кордонів цей закон є одним з фундаментальних запобіжників, механізмом реалізації концепції всеосяжної оборони нашої держави", - заявив він.
За його словами, треба в максимально стислі терміни завершити процес формування командування сил територіальної оборони ЗСУ, регіональних органів військового управління, бригад і батальйонів сил територіальної оборони з урахуванням рівня загроз в кожному регіоні України.
"Всі рішення необхідно приймати з точки зору національних інтересів", - підкреслив Данілов, зазначивши доцільність перегляду підходу до розміщення і комплектації підрозділів територіальної оборони.