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У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор. ФОТО

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На трасі Н-11 у Миколаївській області фінішують ремонтні роботи, які виконуються за програмою "Велике будівництво". Загалом із старту президентської програми у 2020 році було відновлено вже 76 км маршруту Дніпро-Миколаїв.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор 01

"Одна з найгірших доріг країни перетворюється на сучасну та безпечну трасу", - розповіли в автодорі.

В даний момент роботи тривають на ділянці обходу міста Баштанка від села Калинівка до Миколаєва.Наразі роботи фінішують на трьох ділянках автошляху загальною протяжністю 16,4 км.

У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор 02

На дорозі підрядник влаштував новий конструктив дорожнього одягу та виконав комплекс робіт по забезпеченню безпеки руху. Крім цього, було влаштовано тротуари, тактильну плитку, електроосвітлення, встановлено нові автопавільйони, облаштовано пішохідні переходи, а також нанесено розмітку та шумові смуги.

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У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор 03

"Автомобільна дорога Н-11 Дніпро-Миколаїв у межах Миколаївської області має протяжність 140 кілометрів, більшу її частину вже відремонтовано", - зазначили в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми "Велике будівництво" до кінця 2024 року по всій країні буде відновлено 24 тисячі кілометрів автодоріг.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Темпы может и отличные. Только цены запредельные. Мы еще качество этих дорог через год-другой посмотрим.
    А главное. Нигде в Конституции Украины нет ни слова про строительство дорог, как полномочия президента. Это вопросы кабмина. Поэтому "Велике Будивництво" Зелебени это пиар и зарабатывания бабла
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    конечно - самый простой способ ******** бабло и распихать по карманам - это зарыть в дороги. которые подорожали так не кисло по сравнению с "папередниками". на фоне этих потемкинских деревень - недофинансирование армии, зарытый туда же в дороги ковидный фонд, недофинансирование образования и куча еще чего.. зато дороги - агонь, ага. Тупой , ****, пиар за наш счет!
  • Olia Prokofieva
    Что бы кто не говорил, а дороги в последние 2 года строятся бешенными темпами, такого в прежде не было. Да и мосты также.
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