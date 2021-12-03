"COVID-тисячу" цього року зможуть отримати 8 млн українців, - Шмигаль

Кабінет Міністрів найближчим часом ухвалить відповідний порядок використання цих коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль під час години питань до уряду.

"Ми очікуємо, що 8 млн громадян звернуться по виплати в 1 тис. грн цього року. Усі будуть забезпечені цими коштами. Як і обіцяно, програма повною мірою запрацює з 19 грудня у застосунку або на порталі Дія", - сказав голова уряду.

За словами Шмигаля, 8 грудня Кабінет Міністрів ухвалить відповідний порядок використання цих коштів.

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