В декларації Баканова знайшли лише незначні неточності, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації Голови СБУ Івана Баканова за 2020 рік та не виявило ознак необґрунтованості активів.

Про це свідчить довідка НАЗК, опублікована на сайті агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, у декларації Баканова знайшли лише незначні неточності. Наприклад, він вказав кілька банківських рахунків, де наявні незначні грошові кошти у сумі 27 грн 77 коп, а за законом такий тип рахунків вказувати не потрібно.

Також Баканом, приміром, вказав, що автівка дружини Volkswagen Touareg 2012 р.в. коштує понад 475 тисяч, проте у Єдиному реєстрі ТЗ її вартість 396,3 тисячі. Глава СБУ пояснив, що вказав фактично сплачену суму, але документами це не підтвердив. За словами НАЗК, це означає, що він зазначив недостовірні відомості за недотримався вимоги закону.

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Різниця між недостовірними і недостовірними відомовтями складає майже 80 тис. грн. Ця сума не не перевищує 100 прожиткових мінімумів, тому відповідальності за це немає.

Щодо інформації, висвітленої у розслідуванні "Pandora Papers", НАЗК зазначає: за відомостями від 5.05.2019 року належні суб’єкту декларування акції компанії "Davegra Limited" були відчужені.

За перевірку декларації Баканова НАЗК взялося саме після офшорного скандалу Pandora Papers.

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