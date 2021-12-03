Швейцарія з 6 грудня посилює карантинні обмеження через COVID-19

З понеділка, 6 грудня, Швейцарія посилює карантинні обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19. Також влада закликає громадян працювати з дому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пише The Guardian, у п'ятницю, 3 грудня, уряд Швейцарії оголосив про більш жорсткі заходи боротьби з коронавірусом, оскільки країна не хоче стримати сплеск інфекцій і появу варіанту "Омікрон".

Уряд заявив, що країна розширить вимоги про носіння масок та надання сертифікатів, які підтверджують, що людина вакцинована або вилікувалась від вірусу. Маски доведеться носити у приміщенні, де потрібен сертифікат.

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Уряд також закликав людей по можливості працювати з дому. А на заходи та в громадські місця буде дозволено доступ лише тим, хто пройшов вакцинацію чи одужав.

Такі заходи набудуть чинності 6 грудня і діятимуть до 24 січня.

"Федеральна рада зараз оцінює ситуацію як дуже критичну. Поява варіанту "Омікрон" також ставить нові завдання у відповідь на пандемію", - йдеться у заяві уряду.

За даними Федерального управління охорони здоров'я, у Швейцарії вже було підтверджено три випадки варіанту "Омікрон".

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