Швейцарія з 6 грудня посилює карантинні обмеження через COVID-19
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як пише The Guardian, у п'ятницю, 3 грудня, уряд Швейцарії оголосив про більш жорсткі заходи боротьби з коронавірусом, оскільки країна не хоче стримати сплеск інфекцій і появу варіанту "Омікрон".
Уряд заявив, що країна розширить вимоги про носіння масок та надання сертифікатів, які підтверджують, що людина вакцинована або вилікувалась від вірусу. Маски доведеться носити у приміщенні, де потрібен сертифікат.
Уряд також закликав людей по можливості працювати з дому. А на заходи та в громадські місця буде дозволено доступ лише тим, хто пройшов вакцинацію чи одужав.
Такі заходи набудуть чинності 6 грудня і діятимуть до 24 січня.
"Федеральна рада зараз оцінює ситуацію як дуже критичну. Поява варіанту "Омікрон" також ставить нові завдання у відповідь на пандемію", - йдеться у заяві уряду.
За даними Федерального управління охорони здоров'я, у Швейцарії вже було підтверджено три випадки варіанту "Омікрон".