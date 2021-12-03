З 1 січня запрацює "Школа супергероїв" для навчання дітей у лікарнях, - Мін'юст

З 1 січня 2022 року в Україні запрацює ДП "Школа супергероїв", яке забезпечуватиме процес навчання дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні, або в реабілітаційних центрах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця міністра освіти та науки Віра Рогова.

"Кожна дитина має право здобувати якісну і доступну освіту. Сьогодні ми презентуємо утворену Кабінетом Міністрів державну установу "Школа супергероїв", яка має взяти на себе всі повноваження щодо забезпечення освітніх послуг дітям, які будуть знаходитися в лікарні і отримувати освіту", - зазначила заступниця міністра.

За ії словами, наразі в Україні діє 7 центрів у 5 областях України, де діти мають змогу навчатися під час лікування: по одному в Києві, Херсоні Хмельницькому. По 2 - в Дніпропетровській та Житомирській областях. Планується відкриття такого центру в Харкові. Всі ці центри були відкриті за участі громадских організацій.

За словами Рогової, загалом планується створення 28 таких навчальних центрів.

Заступниця міністра повідомила, що ДП "Школа супергероїв", яке було створено постановою Кабінету Міністрів, віднесено до управліня МОН.

Згідно з постановою, Міністерство освіти та науки має забезпечити фінансування держустанови з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, Кабмін створив "Школу супергероїв" для навчання дітей на стаціонарному лікуванні у лікарнях

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