Зеленський запобіг держперевороту, - ОП

В Офісі Президента вважають, що держперевороту вдалося уникнути завдяки Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Завдяки розпочатій президентом дискусії про те, у що намагаються втягнути окремих наших дуже впливових громадян, політичний настрій у суспільстві явно почав змінюватися. З'явилися очевидні питання якості окремих медійних майданчиків, які явно займаються пропагандою. З'явився суттєвий сумнів у щирості "відставників", хоча деякі з них роками були у статусі впливових міністрів чи прем'єрів, але так і не змінили природу влади", - сказав Подоляк.

За його словами, з'явилося більше уваги до можливих негативних сценаріїв для України, до можливих "деструктивних дій олігархів та пов'язаних із ними політиків та організацій, до можливих агресивних кроків із російської сторони".

"А вони безсумнівно будуть, як тільки держава Україна різко інституційно послабшає.

Більше того, тепер очевидні інтереси політичних та економічних діячів, які намагаються зробити ставку на протести. Тому що для значної частини старих політичних еліт важливою є саме спроба зберегти старий тип держави - корупційний, клановий, олігархічний", - зазначив Подоляк.

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