Чехія та Угорщина можуть направити свої військові підрозділи для допомоги Польщі на кордоні з Білоруссю

Чехія та Угорщина планують направити свої військові підрозділи для допомоги Польщі на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив на брифінгу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз тривають переговори щодо підтримки солдатів польської армії (на кордоні з Білоруссю - ред.) чеським та угорським військовими контингентами. Ми ведемо переговори щодо того, якою б мала бути ця допомога",- сказав Блащак.

За його словами, найкращим варіантом була б підтримка, пов’язана з ремонтом тимчасового загородження на кордоні та підтриманням у належному стані під'їзних шляхів до лінії кордону.

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав розпорядження про допуск на територію Польщі 155 військових з Великої Британії і 150 військових з Естонії, які допомагатимуть польським військовим на кордоні підтримувати у належному стані інженерні загородження та здійснювати розвідувальні завдання. Передові групи естонських та британських підрозділів вже прибули до Польщі.

Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

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Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З грудня його замінено обмеженням на пересування у прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.