Комаровський підтвердив, що Ахметов був на дні народження Шустера у Вільнюсі

Олігарх Рінат Ахметов був на святкуванні дня народження телеведучого Савіка Шустера.

Цю інформацію, раніше повідомлену журналістами-розслідувачами, тепер підтвердив ще один учасник святування - лікар та телеведучий Євген Комаровський, повідомляє Цензор.НЕТ. Інтерв’ю з Комаровським опубліковане в YouTube-каналі проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

За словами Комаровського, Ахметов приїхав на святкування й одразу ж поїхав.

"Звичайно, був, ну був. Він прийшов на день народження і зник після цього. І все. (Спілкувались) про Савіка Шустера. Він говорив дуже приголомшливий тост за здоров'я людини, яка обходиться йому дуже дорого. Тому що Шустер не погоджує з ним нічого і робить, що хоче. А потім на нього (Ахметова) наїжджає влада і він втрачає гроші", - розповів педіатр.

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Чутки про розмову з Ахметовим щодо нового політичного об’єднання Комаровський назвав нісенітницею.

"Це все висмоктано з пальця. Поїхали до Вільнюса, щоб вибрати президента. А нах..на їхати до Вільнюса? Що, не можна зустрітися в Конча-Заспі, щоб щось обговорити? Що за дурниця взагалі?" - спитав він.

"Дмитро Гордон, який дві доби публікує різні фото без Ахметова з Вільнюса з формулюванням "Те що Ткач побоявся показати", висловуючись його ж формулюваннями, побоявся це визнати", - зауважив він.

Ткач відкидає звинувачення Комаровського в заангажованості та діях в інтересах "десяти родин зі списку Форбс".

"Не дивлячись на те що у своєму професійному житті я ризикував власною безпекою трошки більше ніж доктор Комаровський, я залишу цю образу без відповіді. Сподіваюсь, колись і доктор Комаровський набереться "чоловічої" мужності говорити про олігархів правду, не боячись втратити ефіри на їх телеканалах", - написав Ткач.