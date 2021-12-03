Україна отримає від ЄС 1,4 млн євро на облаштування держкордону, - МВС

Міністерство внутрішніх справ України отримає від Європейського Союзу 1,4 мільйонів євро на облаштування державного кордону з Білоруссю.

Про це сьогодні, 3 грудня, домовились міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби". - сказав Монастирський.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що Україна вже може розраховувати на 1,4 млн євро, а протягом кількох місяців європейські партнери погодять суттєве збільшення цієї суми.

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Монастирський зазначив, що у зв’язку із загостренням ситуації на кордонах ЄС та Республіки Білорусь, а також відвертої демонстрації агресивних намірів з боку східного і північного сусідів, Україна зацікавлена у розширені взаємодії з ЄС у безпекових питаннях. У цьому сенсі українська сторона зацікавлена в участі у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 9-10 грудня у Брюсселі.