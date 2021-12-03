21 з 28 призначених Зеленським суддів - недоброчесні, - Жернаков
Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже писали раніше, що з 28 суддів, яких з подачі корумпованої ВРП призначив довічно Зеленський, двоє є суддями Майдану. Але всього недоброчесних суддів, які мають негативний висновок ГРД, серед них - 21 (двадцять один), або рівно ТРИ ЧВЕРТІ", - написав він.
Жернаков твердить, що ці судді:
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не декларували майно - машини, квартири, нежитлові приміщення;
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не могли пояснити походження або свідомо занижували вартість свого майна;
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неодноразово відвідували окуповані території;
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брехали в деклараціях доброчесності.
"Всі вони тепер призначені довічно і субитимуть (так у автора. - Ред.) усіх нас іще десятки років. Ось таке "оновлення" в нас судової системи", - підсумував він.