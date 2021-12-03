Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України", – зазначив Зеленський.

Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь Президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

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"Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному. Глава держави запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом", - йдеться у повідомленні.