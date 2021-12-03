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Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном

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Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України", – зазначив Зеленський.

Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь Президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

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"Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному. Глава держави запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Olexa Pluzh
    щось погане передчуття. два фаната ху@ла((((
  • Юрій Вінгорськи
    УКРАЇНА буде ЗАВЖДИ!!!!!!! а воно здохне, хоч і пророком виявився таким, що Ванга з Нострадамусом курять в стороні.
    Його слова з фільму: Мы виберем президентом одного из двух ********* и этот ******* будет п...здеть и п..здить, п...здить и п...здеть........
    все що він сказав, збулося на 100%.
    жоден пророк, за всю історію землі так точно не сказав ні про що.
  • vitaliymkua
    Біба і Боба.
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