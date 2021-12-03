Офіс із химерами: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять прямі переговори з РФ, звернення Саакашвілі та атаки на журналістів (оновлено)

Тошкоу "Свобода слова Савіка Шустера" вийде в ефір 3 грудня о 21:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на YouTube-канал токшоу.

В студії обговорять:

• Прямі переговори з Росією: яким шляхом веде країну Президент?

• Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців у суді: чому Україна мовчить?

• Хто та чому атакує журналістів?

Гості студії:

СЕРГІЙ ВЛАСЕНКО, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "Європейська Солідарність";

КІРА РУДИК, голова партії "ГОЛОС";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

РОМАН КОСТЕНКО, народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України;

РУСЛАН КОШУЛИНСЬКИЙ, народний депутат VII скликання, заступник голови партії ВО "Свобода";

ДМИТРО ГОРДОН, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";

ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, Експерт Українського інституту майбутнього Радник президента Росії з економіки (2000-2005)

ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ (SKYPE) ГІУЛІ АЛАСАНІЯ Мати Міхеїла Саакашвілі.

Розвідники, які безпосередньо здійснювали спецоперацію щодо "вагнерівців", сьогодні у "Свободі слова Савіка Шустера".

Повідомлять правду!

ЮРІЙ СЕМЕНЮК, полковник запасу ЗСУ

РОМАН ЧЕРВІНСЬКИЙ, полковник запасу ЗСУ