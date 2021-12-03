Офіс із химерами: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять прямі переговори з РФ, звернення Саакашвілі та атаки на журналістів (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на YouTube-канал токшоу.
В студії обговорять:
• Прямі переговори з Росією: яким шляхом веде країну Президент?
• Міхеїл Саакашвілі звернувся до українців у суді: чому Україна мовчить?
• Хто та чому атакує журналістів?
Гості студії:
СЕРГІЙ ВЛАСЕНКО, народний депутат, ВО "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;
ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО, народний депутат, "Європейська Солідарність";
КІРА РУДИК, голова партії "ГОЛОС";
НЕСТОР ШУФРИЧ, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";
РОМАН КОСТЕНКО, народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України;
РУСЛАН КОШУЛИНСЬКИЙ, народний депутат VII скликання, заступник голови партії ВО "Свобода";
ДМИТРО ГОРДОН, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
ЮРІЙ БУТУСОВ, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
АНДРІЙ ІЛЛАРІОНОВ, Експерт Українського інституту майбутнього Радник президента Росії з економіки (2000-2005)
ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ (SKYPE) ГІУЛІ АЛАСАНІЯ Мати Міхеїла Саакашвілі.
Розвідники, які безпосередньо здійснювали спецоперацію щодо "вагнерівців", сьогодні у "Свободі слова Савіка Шустера".
Повідомлять правду!
ЮРІЙ СЕМЕНЮК, полковник запасу ЗСУ
РОМАН ЧЕРВІНСЬКИЙ, полковник запасу ЗСУ