Вони тут не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про загрозу нападу російської армії
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.
Як відзначив Данілов, українська армія спроможна дати агресору адекватну відсіч.
"Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь", - заявив секретар РНБО.
Данілов зауважив, що ескалація агресії з боку Росії проявляється не лише у військовій площині, але й в дестабілізації в енергосфері та розхитуванні внутрішньої ситуації України.
"Запорука перемоги - це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу", - відзначив Данілов.
Водночас Данілов наголосив на важливості міжнародної єдності для недопущення подальшої агресії з боку Російської Федерації.
Під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Швеція Тобіасом Тибергом, останній зауважив, що його країна, зі свого боку, й надалі підтримуватиме цілісність та суверенітет України.