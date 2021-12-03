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Вони тут не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про загрозу нападу російської армії

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Вони тут не переможуть, їх тут ніхто не чекає, - Данілов про загрозу нападу російської армії
Україна жодним чином не допустить повторення ситуації 2014 року. Секретар РНБО Олексій Данілов заперечує перемогу Російської Федерації у разі її вторгнення в країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.

Як відзначив Данілов, українська армія спроможна дати агресору адекватну відсіч.

"Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь", - заявив секретар РНБО.

Данілов зауважив, що ескалація агресії з боку Росії проявляється не лише у військовій площині, але й в дестабілізації в енергосфері та розхитуванні внутрішньої ситуації України.

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"Запорука перемоги - це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу", - відзначив Данілов.

Водночас Данілов наголосив на важливості міжнародної єдності для недопущення подальшої агресії з боку Російської Федерації.

Під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Королівства Швеція Тобіасом Тибергом, останній зауважив, що його країна, зі свого боку, й надалі підтримуватиме цілісність та суверенітет України.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Вот только и "Нептуны" зеленая пошесть не спешит заказывать. Два года ушли коту под хвост. Они только на следующий год объявили старт ракетной программы. А ведь реально могли уже иметь до 8 дивизионов на службе.
  • 18c49ed2
  • Lion Dreams
    А кто сказал, что это будет в случае оккупации присоединение? Нет, дорогие. Это в планах какая нить Новососия. И тем же колаборантам силовикам придётся идти воевать уже за Новососия дальше с Украиной, потом червей кормить, иначе подвал. А по бизнесу вы правильно написали. Бизнес весь при оккупации отжимается. Местные царьки, даже супер ватные, тоже понимают, что век их не долог при оккупации. Да это и по Крыму сейчас ярко видно.
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