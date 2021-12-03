Зеленський обговорив зі спадкоємним принцем Абу Дабі напрямки співпраці України та ОАЕ
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Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі спадкоємцем принцом Абу-Дабі Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном обговорив питання співпраці України та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також реалізацію спільних проєктів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в твіттері Зеленського
"Провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Відзначили важливість посилення співпраці між Україною та ОАЕ. Обговорили реалізацію спільних проектів. Запросив Мухаммада бін Заїда відвідати Україну", - написав Зеленський.