Вища рада правосуддя підтвердила відповідність критеріям професійної етики всіх суддів, призначених Зеленським, – ОП

Вища рада правосуддя, оцінюючи подання про призначення суддів, які надійшли на адресу президента України, констатувала відповідність кандидатур вимогам доброчесності та професійної етики.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У всіх поданнях про призначення суддів, які надійшли на адресу президента України, Вища рада правосуддя своїм рішенням констатувала відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням на посаду судді", - зазначається у повідомленні.

Такі висновки ВРП було зроблено за підсумками розгляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відповідності кандидатів посаді судді за результатами кваліфікаційного оцінювання.

Водночас наголошується, що факт призначення на посаду судді не дає імунітету від притягнення до відповідальності, зокрема кримінальної, за скоєні правопорушення.

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"Глава держави розраховує, що за активної участі небайдужої частини суспільства якнайшвидше відбудеться оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, які стануть запорукою формування доброчесного та високопрофесійного суддівського корпусу", - зазначається у повідомленні.

В ОП нагадали, що за свою каденцію президент України Володимир Зеленський призначив на посади суддів понад 800 осіб.

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