Чехія направляє військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю

Польща погодилася на пропозицію Чехії прийняти чеських військовослужбовців для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Ceske Noviny.

За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив на брифінгу в п'ятницю, що чеські солдати швидше за все допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан і під'їзні дороги.

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