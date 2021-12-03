Чехія направляє військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю
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Польща погодилася на пропозицію Чехії прийняти чеських військовослужбовців для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Ceske Noviny.
За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив на брифінгу в п'ятницю, що чеські солдати швидше за все допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан і під'їзні дороги.