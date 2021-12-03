Новини

Чехія направляє військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю

4 63160
Чехія направляє військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю
Польща погодилася на пропозицію Чехії прийняти чеських військовослужбовців для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Ceske Noviny.

За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів, сторони ще будуть узгоджувати питання контингенту.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив на брифінгу в п'ятницю, що чеські солдати швидше за все допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан і під'їзні дороги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо вживати жорсткі, асиметричні заходи, - МЗС Білорусі у відповідь на санкції

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ця бригада підготовлена для миротворчих цілей Полякам це не потрібно - у них вистачає своїх сил У них необхідність у інженерно-саперних підрозділах - для термінового встановлення інженерних загорож і укріплень! (ти ж у борщ горох замість квасолі і редьку замість буряка не кладеш?)
  • Вальд Ще
    Все цивілізоване людство повинно огородити землі ********* Мордора (РФ, КНР і БР) стіною захисту цивілізації.
  • Dust
    чехи молодці, памятають 1967 рік
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини