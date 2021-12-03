Росії та Україні потрібно дотримуватися Мінських угод для деескалації конфлікту, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росії та Україні необхідно дотримуватись Мінських угод, щоб досягти деескалації конфлікту.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Обом країнам і Росії, і Україні, необхідно виконувати те, про що вони домовилися в рамках Мінських домовленостей. Більшість із цих домовленостей не виконано, і більшість з того, що не виконано, не виконано Росією", - вважає Блінкен.
"Насамперед Росії слід повернути війська, які вона сконцентрувала біля кордону з Україною, щоб розрядити конфлікт", - додав очільник Держдепу.
На думку держсекретаря США, слід повернутись до дотримання режиму припинення вогню, якого сторони дотримувалися протягом 2020 року.
"Якщо Росія та Україна дотримуватимуться Мінських домовленостей, нам вдасться врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом", - зазначив Блінкен.