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Байден має намір сфокусуватися на Україні під час переговорів з Путіним, - Білий дім

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Байден має намір сфокусуватися на Україні під час переговорів з Путіним, - Білий дім
Тема України стане однією з центральних на переговорах президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена, можливість проведення яких зараз обговорюється.

Про це повідомила на брифінгу у п'ятницю представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Це стане можливістю для того, щоб обговорити нашу серйозну стурбованість у зв'язку з войовничою риторикою та нарощуванням сил на кордонах України", - сказала представник Білого дому.

При цьому Псакі зазначила, що всі деталі будуть оголошені, коли про проведення зустрічі буде вирішено остаточно.

Вона також пояснила, що адміністрація Сполучених Штатів консультується з Конгресом США та союзниками в Європі щодо можливого запровадження санкцій щодо Росії у зв'язку зі зростанням напруженості на кордонах України.

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"Економічні санкції - один із варіантів, але ми маємо намір консультуватися з Конгресом та європейськими партнерами", - сказала Псакі.

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Топ коментарі

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    Гуго Карлович ™

    Грузинская журналистка задавала Лаврову вопрос на английском языке. Его пресс-секретарша попросила перейти на более понятный министру язык.
    Журналистка продолжила на армянском.
  • Глеб123
  • wittmann1980
    "Байден мае намір сфокусуватися" На этом можно закончить и заголовок и статью, так как у маразматик бацдена проблемы с когнитивными функциями, он не может физически ни на чем сфокусироваться.
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