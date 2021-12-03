Байден має намір сфокусуватися на Україні під час переговорів з Путіним, - Білий дім
Про це повідомила на брифінгу у п'ятницю представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланям на Інтерфакс-Україна.
"Це стане можливістю для того, щоб обговорити нашу серйозну стурбованість у зв'язку з войовничою риторикою та нарощуванням сил на кордонах України", - сказала представник Білого дому.
При цьому Псакі зазначила, що всі деталі будуть оголошені, коли про проведення зустрічі буде вирішено остаточно.
Вона також пояснила, що адміністрація Сполучених Штатів консультується з Конгресом США та союзниками в Європі щодо можливого запровадження санкцій щодо Росії у зв'язку зі зростанням напруженості на кордонах України.
"Економічні санкції - один із варіантів, але ми маємо намір консультуватися з Конгресом та європейськими партнерами", - сказала Псакі.