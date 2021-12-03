Головні новини 3 грудня: Резніков розказав про можливий напад РФ, Комаровський визнав, що Ахметов був на дні народження Шустера

Міністр оборони розкрив у Раді, що відомо про можливу підготовку Росією ескалації війни, Комаровський розказав про святкування дня народження Шустера у Вільнюсі, термін дії "жовтих" сертифікатів скоротять, - головні новини 3 грудня.

Міністр оборони Резніков розказав про можливу ескалацію війни на Донбасі

Голова МО виступив у Раді. За його словами, загроза масштабної ескалації з боку РФ - цілком реальна, найбільш вірогідний час - кінець січня. Росія може задіяти 94,3 тис. військових. Білорусь - теж у грі, адже Росія фактично здійснила її аншлюс.

Також міністр говорив про українську армію. До переходу лише на контракт ЗСУ, за його словами, не готові. Зарплата військового має бути щонайменше 13 тис. грн, а зараз - 10, адже не вистачає грошей.

Путін скаржиться Туреччині на наші "Байрактари"

Розмова відбулася телефоном, Путін скаржився, що українська армія використовує "Байрактари".

У Держдумі РФ говорять про можливе втручання Росії та визнання "Л/ДНР"

"Ми максимально допомагатимемо жителям Донбасу при активній агресії. Там перебуває сьогодні близько 700 тис. громадян Росії. До кінця року їх може бути вже близько мільйона. Мільйон громадян Росії. ...І ми, природно, своїх громадян, які проживають на територіях Донбасу, кидати не збираємося", - сказав перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький ("Єдина Росія").

ФСБ намагається видати простих українців за "терористів"

Йдеться про трьох громадян України, про затримання яких напередодні повідомили росіяни. ЗМІ з’ясували, що 23-річний Олександр Ципик, який, за версією ФСБ, готував теракт - батько двох малих дітей, а за фахом - бариста. У жовтні 2021 року він вирушив в ділову поїздку до РФ та зник.

Комаровський підтвердив, що Ахметов був на дні народження Шустера

"Звичайно, був, ну був. Він прийшов на день народження і зник після цього. І все. (Спілкувались) про Савіка Шустера. Він говорив дуже приголомшливий тост за здоров'я людини, яка обходиться йому дуже дорого. Тому що Шустер не погоджує з ним нічого і робить, що хоче. А потім на нього (Ахметова) наїжджає влада, і він втрачає гроші", - розповів педіатр.

Діти з економічними паспортами на момент повноліття отримають по 10-$20 тис.

Про це розповів голова фракції "СН" Давид Арахамія. Втім, деталі ще не визначені: обговорюють, хто саме отримає цей паспорт - діти, народжені з 2019 року чи діти, народжені після прийняття закону.

Термін дії "жовтих" сертифікатів скоротять

З понеділка, 6 грудня, вони діятимуть лише 30 днів, а не 120. Друге щеплення доведеться робити швидше.