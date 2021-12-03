Посол України Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини "зробити наджорстке попередження" Путіну
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як повідомляє українське посольство, Мельник заявив в інтерв’ю газеті Bild.
Як пише видання, в українському уряді вважають необхідним, щоб Берлін оприлюднив "потужний каталог серйозних каральних заходів" і "світлофорних санкцій", який має бути переданий Путіну не пізніше ніж 8 грудня, тобто одразу ж після обрання Олафа Шольца канцлером.
За словами Мельника, ці нові санкційні заходи мають, насамперед, включати:
видворення Росії з усіх міжнародних інституцій та її повний остракізм;
тотальне ембарго на весь стратегічний імпорт російського газу, нафти, вугілля, а також іншої сировини;
повну заборону на німецькі інвестиції у Росії;
замороження російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки;
відключення РФ від міжнародної платіжної системи (SWIFT).
На переконання посла, "лише така дуже наглядна погроза з боку нової німецької влади змусить Путіна отямитися і вчасно запобігти новій масштабній війні у самому центрі Європи".