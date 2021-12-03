Туреччина передасть ЗСУ ще не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом, - Bloomberg
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg
Американські журналісти поспілкувалися зі своїми джерелами в турецькому уряді та керівництві виробника зброї Baykar, яке перебуває в тісному контакті з урядовцями.
Видання дізналися, що Україні таємно передадуть ще щонайменше 24 безпілотників найближчим часом.
Журналістам також натякнули, що загалом Україна отримала від Туреччини "значно більше" безпілотників, ніж повідомляли в офіційних джерелах.
Джерело в турецькому уряді додало, що постачання "Байрактарів" Україні дає більше можливостей Туреччині для тиску на Росію.
Джерело в турецькому уряді додало, що Туреччина натомість підписала угоду про спільне будівництво космічних ракет за українською технологією ракет типу "Зеніт-2". На думку журналістів, ця угода може допомогти турецькому урядові в розробці балістичних ракет.
"Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".