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Росія підготувалась до вторгнення і інтенсивних бойових дій в Україні, – CNN

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Росія підготувалась до вторгнення і інтенсивних бойових дій в Україні, – CNN
Американська телекомпанія CNN повідомила із посиланням на джерела в розвідці, що російські війська, які стоять поруч із кордоном України, готові до вторгнення та ведення інтенсивних бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Співрозмовники журналістів розповіли, що Росія готова до "швидкого та негайного" вторгнення, і про це свідчить, зокрема, підготовка медичних підрозділів та достатній запас пального для забезпечення військової техніки під час "затяжного конфлікту". Ідеться про період від 7–10 днів до місяця.

CNN зазначає, що західні політики готові підтримати Україну, але не хочуть брати участі у прямому воєнному конфлікті з Росією, і це в Москві розуміють, сказав високопосадовець західної розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ" статтю Олександра Турчинова: Війна і влада. Чи почнеться анонсована на січень війна з Росією?

Топ коментарі

  • ruda
    а у нас бараны выбрали говнокомандувача
  • Где-то там cc76281d
    Ну, в перегной, так в перегной
  • Антон Погребняк
    94 тысяч шансов ноль у РФ! Какое то идет запугивание. Сегодня у Украины 250 тысяч военнослужащих и еще тысячи и тысячи резервистов очень много,; около 300 тысяч с боевым опытом на передовой.
    Ну разве что в случае массированных бомбардировок ВВС или применения тактического ядерного оружия, у Украины нет другого выхода, как всем подняться и перейти на территорию врага РФ устроить на их территории войну и возрвать всех ихние Аэс, военные склады и устраивать другие диверсии. В Рашке 1млн. с хвостиком военнослужащих. Из низ на наступление заточено 340 000 человек. Некомплект в войсках 20%. Так что больше чем 340 000 к нам не придет. Положим всех. И чем глубже они зайдут тем фатальнее для них это будет. При наступлении на подготовленные позиции планируемые потери 5 к 1. Вспомните как ***** Пу засекретило данные о "потерях в мирное время" после "феерической победы в Донецком аэропорту" который они "брали" 242 дня. Это дольше чем длилась Сталинградская битва. И легли там "витязи", псковские десантники, еще какие то "элитные" долбодятлы, а местных дебилов, "казачков" и чеченцев Кадиркина вообще никто не считал. Только военнослужащих РФ по данным кацапского "совета матерей" легло 14,6. Зайти, высадить десант, прорваться на танках и что дальше? Они в танках жить будут? Жрать, срать, спать, мыться? Полягут все будут уничтожены. И мы будем днем и убивать ночью. и отстреливать вышедших посцать на травку..
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