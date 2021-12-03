Справа "вагнерівців": Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями, - полковник запасу ЗСУ Червінський

Розвідникам, причетним до спецоперації із затримки "вагнерівців", погрожували з Офісу президента кримінальним переслідуванням.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив учасник спецоперації, полковник Роман Червінський, звільнений у запас, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в Офісі президента нам передавалися такі "посили" - "що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати!", - сказав він.

Червінський зазначив, що обговорення провалу спецоперації із затримання "вагнерівців" в суспільстві почалося завдяки ЗМІ.

"Були пропозиції (від ОП розвідникам ГУР. - Ред.) сказати, що операції не було. Саме у двадцятих числах лютого цього року ми були в керівників наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом, що "або мовчіть"... Взагалі намагалися переконати нас, мене особисто - ту людину, яка провела не менше 10 операцій - що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я не мав бажання з ними про це говорити. І тому почалися погрози. Вони сказали, що вони анулюють наші паспорти, що вони почнуть кримінальні провадження", - розповів Червінський.

Читайте: Розвідники розкрили деталі спецоперації з затримання Цемаха

На думку ексрозвідника, матеріали про проведення спецоперації були знищені та підроблені, аби приховати державну зраду серед вищого керівництва держави.