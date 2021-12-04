Шустер про Ахметова на своєму дні народження: "Прилетіла людина, привітала. Ось і все. Який державний переворот?"

Телеведучий Савік Шустер запевняє, що під час святкування його дня нардження у Вільнюсі, де був присутній олігарх Рінат Ахметов, не обговорювали жодних політічних питань.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прилетила людина, привітала. Ось і все. Який державний переворот? Взагалі, хто говорив про політику? Я зі своїми дітьми обговорюватиму це чи як? Чи з ким – з литовськими парламентаріями? Чи з Дмитром Гордоном, чи з ким я це обговорюватиму?", - сказав Шустер.

Сюжет "Української правди" про участь Ахметова у святкуванні дня народження Шустер назвав "чистою маніпуляцією".

"Звісно, ми звернулися вже до поліції України. Звичайно, зараз я звернувся до парламентарів Литви, щоб все ж таки з'ясувати, хто вів цю зйомку (кадрів зі святкування. - Ред.). Вона незаконна і реально ставить під загрозу безпеку самої Литви.

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Нагадаємо, 22 листопада колишній голова МВС Арсен Аваков опублікував фотографію, на якій він, а також Шустер, Гордон та Комаровський позують, озброївшись сокирами та лицарськими мечами. "Так-так, це саме те, що ви подумали", - підписав він фото. Геолокацією знімку було вказано Тракайський замок у Литві.

1 грудня видання "Українська правда" випустила сюжет-розслідування про святування для народження Шустера у Вільнюсі, на якому також міг бути присутнім олігарх Рінат Ахметов. За версією видання, Ахметов міг використати свято для пошуку майбутнього кандидата в президенти.

3 грудня Комаровський підтвердив, що Ахметов дійсно був на святкуванні. "Він прийшов на день народження і зник після цього. І все", - сказав Комаровський.