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Російська прокуратура просить збільшити строк покарання для історика Дмитрієва, який досліджував місця поховань жертв сталінських репресій

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Російська прокуратура просить збільшити строк покарання для історика Дмитрієва, який досліджував місця поховань жертв сталінських репресій
Представник державного обвинувачення у Петрозаводському міському суді в російському регіоні Карелія попросив збільшити термін позбавлення волі для голови карельського відділення товариства "Меморіал" Юрія Дмитрієва до 15 років колонії суворого режиму.

 Про це повідомив адвокат Роман Масальов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода. 

"(Представник прокуратури) попросив додати два роки до наявного терміну 13 років і остаточно призначити 15 років позбавлення волі", – сказав Масальов.

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22 липня Петрозаводський міський суд визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над названою дочкою і засудив до 3,5 років колонії з урахуванням пом'якшувальних обставин. Суд виправдав історика за звинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та зберіганні деталей зброї. Дмитрієв не визнає провини. Його судили двічі.

Справа Юрія Дмитрієва. Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років у Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох та Червоний бір.

У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію і компесацію завданої шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років позбавлення волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій та подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 Дмитрієва затримали за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною дочкою. Наступного дня його заарештували.

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Топ коментарі

  • Miko R 798886a8
    "Дитяча порнографія" не спрацювала... "Зберігання деталей зброї" - курка від гладкоствольної рушниці не спрацювало... Якщо не спрацює ще й "згвалтування дочки", то піде в тюрму за пособнічєство барону Врангелю.
  • Aleksiey Ykropovich
    На рассєі ще граються у "суд та закон" ..... шоу для внутрішнього споживання.
  • Григорий Слободянок
    Дети и внуки сталинский палачей и вертухаев изо всех сил пытаются спрятать преступления своего проклятого рода. Дайте им волю, страна покроется не только памятниками Сталину, но и появятся новые Сандармохи, Катыни и Куропаты.
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