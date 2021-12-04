Росія створює системні перешкоди для місії ОБСЄ, - Кулеба

Учасники міністерської зустрічі ОБСЄ у Стокгольмі обговорили блокування роботи місії спостерігачів на непідконтрольних урядові України ділянках кордону з РФ.

Про це у коментарі телеканалу "Дом" розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Очільник МЗС указав, що Росія в ОБСЄ загалом діє деструктивно.

"Вона не лише заблокувала роботу пунктів "Гуково" й "Донецьк", а й, наприклад, проведення річного огляду виконання зобов'язань. Це захід, який відбувався щороку. Наразі я не бачу конструктивності Росії та їхньої готовності змінити своє рішення. Це черговий удар по Мінських домовленостях з боку РФ. Це широко обговорювалося на міністерському засіданні ОБСЄ, і в кулуарах, і на зустрічах на полях заходу. Це системні перешкоди, які створює Російська Федерація для функціонування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - розповів Кулеба.

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Він наголосив, що Росія не просто не продовжує дію СММ ОБСЄ на цих пропускних пунктах, а ще й починає системно порушувати положення рішень, під якими сама підписалася.

"Рішення про функціонування СММ ОБСЄ було ухвалено консенсусом. І Росія під ним підписалася, а зараз, по суті, блокує їхню діяльність - і не приховує цього. Раніше вони хоча б намагалися робити гарну міну при поганій грі, а зараз просто завдають один удар по Мінських домовленостях за одним", - підсумував міністр.

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